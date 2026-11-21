Причината за смъртта на британския актьор сър Патрик Стюарт е посочена в смъртния му акт. Непосредствената причина е кардиопулмонален арест, а като подлежащо състояние е записано неврокогнитивно разстройство с телца на Леви. Документът е получен от списание „Пийпъл“.

Стюарт почина на 28 октомври в дома си в Лос Анджелис на 86-годишна възраст. Представителката му Кели Буш Новак по-рано съобщи, че актьорът е преминал през „кратко и прочувствено пътешествие с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви“.

Какво показва смъртният акт

Кардиопулмоналният арест означава внезапно прекъсване на ефективната сърдечна дейност и дишането. В документа е посочено, че неврокогнитивното разстройство с телца на Леви е било подлежащото състояние.

Заболяването е прогресивно невродегенеративно състояние, свързано с натрупване на белтъка алфа-синуклеин в нервните клетки. То може да засегне мисленето, паметта, движенията и съня.

Кариера между Шекспир и „Стар Трек“

Патрик Стюарт става световно известен с ролята на капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек“, а по-късно и като професор Чарлз Ксавие в поредицата „Х-Мен“. Кариерата му включва над 60 филма и повече от 50 телевизионни участия, сред които „Дюн“ и „Американски татко“.

Преди да се превърне в звезда на научната фантастика, Стюарт изгражда име на театралната сцена. През 1966 г. той се присъединява към Кралската шекспирова трупа, където остава до 1982 г. Сред ролите му са Хамлет, крал Лир и героят от „Укротяване на опърничавата“.

Актьорът продължава да играе театър през цялата си кариера. Той се появява с дългогодишния си приятел и колега Иън Маккелън в „В очакване на Годо“ през 2009 г., а двамата се връщат към постановката и през 2014 г.

Почит от колегите

След смъртта му Уилям Шатнър, когото Стюарт наследява като капитан в поредицата „Стар Трек“, го определя като „приятел, колега и великолепен актьор“.

„От сцената до мостика на „Ентърпрайз“ той носеше интелигентност, грация и дълбока човечност във всичко, което правеше“, написа Шатнър.

С ролите си на сцената, в телевизията и в киното Патрик Стюарт оставя кариера, която свързва класическия театър с едни от най-разпознаваемите научнофантастични и комиксови поредици.

Източници: btvnovinite.bg, cbsnews.com, washingtonpost.com