Синът на Синди Крауфорд е кремиран дни след смъртта му

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, е бил кремиран дни след смъртта си на 27-годишна възраст, съобщава TMZ, позовавайки се на смъртния му акт.
Според документа кремацията е извършена в погребалния дом Rose Family Funeral Home. Изданието твърди, че 60-годишната Синди Крауфорд и 63-годишният Ранде Гербер ще съхраняват праха на сина си в семейния им дом в Малибу, Калифорния.
Официалната причина за смъртта на Пресли Гербер все още не е обявена.
Бившият модел е починал в неделя в рехабилитационен център в Санта Моника, Калифорния. Според американски медии се разследва предполагаемо предозиране с наркотици, но тази версия не е потвърдена като официална причина за смъртта.
Запис от обаждане на спешния телефон 911, цитиран от Page Six, показва, че медицинските екипи са били изпратени след сигнал за „сърдечен арест“ и „предозиране“. Според публикациите Пресли Гербер е постъпил в центъра през същия уикенд за лечение на зависимости и проблеми с психичното здраве. Твърди се, че при пристигането си е бил под въздействието на неустановено вещество.
През последните години синът на Синди Крауфорд открито говореше за трудностите си със зависимостите и психичното здраве. През ноември той обясни временното си оттегляне от социалните мрежи с необходимостта да се погрижи за себе си.
Източник, представен от Page Six като близък до Пресли Гербер, твърди, че през последните седмици той изглеждал различен и „не бил на себе си“.
Освен родителите си Пресли оставя и по-малката си сестра, моделът и актриса Кая Гербер. Според близки до семейството двамата са имали изключително силна връзка и били не само брат и сестра, но и най-добри приятели.
Синди Крауфорд и Ранди Гербер не са коментирали публично информацията за кремацията. След смъртта на сина си семейството поиска лично пространство, докато преживява загубата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Езвенете
10:22 26.09.2026
2 гербер ли е
10:35 26.09.2026
3 Кво
10:50 26.09.2026