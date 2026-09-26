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Синът на Синди Крауфорд е кремиран дни след смъртта му

Синът на Синди Крауфорд е кремиран дни след смъртта му

26 Септември, 2026 10:18 581 3

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  • кремация

27-годишният Пресли Гербер почина в рехабилитационен център

Синът на Синди Крауфорд е кремиран дни след смъртта му - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, е бил кремиран дни след смъртта си на 27-годишна възраст, съобщава TMZ, позовавайки се на смъртния му акт.

Според документа кремацията е извършена в погребалния дом Rose Family Funeral Home. Изданието твърди, че 60-годишната Синди Крауфорд и 63-годишният Ранде Гербер ще съхраняват праха на сина си в семейния им дом в Малибу, Калифорния.

Официалната причина за смъртта на Пресли Гербер все още не е обявена.

Бившият модел е починал в неделя в рехабилитационен център в Санта Моника, Калифорния. Според американски медии се разследва предполагаемо предозиране с наркотици, но тази версия не е потвърдена като официална причина за смъртта.

Запис от обаждане на спешния телефон 911, цитиран от Page Six, показва, че медицинските екипи са били изпратени след сигнал за „сърдечен арест“ и „предозиране“. Според публикациите Пресли Гербер е постъпил в центъра през същия уикенд за лечение на зависимости и проблеми с психичното здраве. Твърди се, че при пристигането си е бил под въздействието на неустановено вещество.

През последните години синът на Синди Крауфорд открито говореше за трудностите си със зависимостите и психичното здраве. През ноември той обясни временното си оттегляне от социалните мрежи с необходимостта да се погрижи за себе си.

Източник, представен от Page Six като близък до Пресли Гербер, твърди, че през последните седмици той изглеждал различен и „не бил на себе си“.

Освен родителите си Пресли оставя и по-малката си сестра, моделът и актриса Кая Гербер. Според близки до семейството двамата са имали изключително силна връзка и били не само брат и сестра, но и най-добри приятели.

Синди Крауфорд и Ранди Гербер не са коментирали публично информацията за кремацията. След смъртта на сина си семейството поиска лично пространство, докато преживява загубата.


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