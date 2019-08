Михаела Филева се губи и се намира из Кавказ

Михаела Филева публикува забавни кадри от пътешествието си в Грузия. От профила ѝ в Instagram става ясно, че тя пътешества из Грузия и е посетила парка "Мтирала", снимайки се до красив водопад в него.

"Когато ми кажат да позирам за снимка - често това е резултатът", пише Филева до кадъра.

От друг пост става ясно, че тя пътешества с кучето си Айра.

"В приключенията и пътешествията, Айра е най-верният ми приятел. Доста се губим, заради липсата на Интернет и възможността за online навигация, само ако можеше Айра да помага и с посоката. За сега се задоволяваме със замисления ѝ поглед, който вие не виждате, но ще приемете на доверие.

П. С. Някъде из планинските пътчета на Грузия".

"Свикнала съм, когато стоя на брега на Черно Море, да наблюдавам най-красивите изгреви. Сега съм от другата му страна и ви уверявам, че и черноморските залези си ги бива!", споделя още Михаела Филева.

Певицата е позната със страстта си към пътешествията. Снимките ѝ в Instagram представят пътуванията ѝ до Йордания, Франция, Куба, както и до популярни туристически дестинации в България, като Седемте рилски езера.