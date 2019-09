Вулкан причинил цъфтежа на водорасли в Тихия океан (СНИМКИ)

Хавайският вулкан Килауеа се оказа отговорен за цъфтежа на водораслите в Тихия океан. Това удивително откритие са направили група морски биолози, които забелязали връзка между миналогодишното мощно изригване на вулкана и бума в растежа на популациите от фитопланктон, пише сайтът IFLScience.

През лятото на миналата година над 1 милиард тона лава от хавайския вулкан Килауеа се изляха в крайбрежните води на Тихия океан.

От юни до август 2018 г., вулканът изливаше в океана между 50 и 100 кубични метра лава в секунда. Събитието само по себе си не излезе извън нормите, но само три дни след като лавата от Килауеа за пръв път докоснала водите на океана, биолозите забелязали нещо много любопитно.

Когато изследвали спътниковите снимки на вулканичното изригване, учените с изненада открили, че фитопланктонът - миниатюрни морски организми, обитаващи повърхността на океана - цъфтят толкова интензивно и скоростно край хавайския бряг, че се виждат от Космоса.

Спътникът MODIS Aqua пръв открил характерната дължина на вълната на хлорофила - зеления пигмент, излъчван от фотосинтезиращите растения и водорасли, който покривал водите в крайбрежните зони.

В продължение на две седмици дълга тънка зона, изобилстваща на фитопланктон, се простирала на 150 километра от брега на Хаваите.

Тестовете, които биолозите направили в последствие показали, че цъфтежът на тези миниатюрни водорасли, които се хранят със слънчева светлина е свързан именно с изригването на вулкана.

По време на изследването специалисти от университета на Хавай и университета на Южна Калифорния открили идеалните съставки, нужни за растежа на тези дребни водорасли - повишено ниво на нитратите, желязо, фосфати.

Но водите, завихряни от субтропичните морски течения в Северния Тихи океан са много бедни на хранителни вещества и следователно поддържат много малко живот.

Въпреки това, фитопланктонът в района процъфтявал и то в такива мащаби, каквито рядко са наблюдавани до сега.

Известно е, че вулканичната лава е богата на основни минерали, което прави вулканичните почви отлична земеделска земя. Ето защо Самюел Уилсън от Университета на Хаваите и колегите му предположили, че изригването на Килауеа е причината за невероятния цъфтеж на микроорганизмите.

