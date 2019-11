Мегз и Рончев шашнаха с костюми за Хелоуин (СНИМКИ)

❤️ Аз съм българка, но и католичка. Завърших хуманитарната гимназия в Пловдив, която е еталон за профил история и литература, но после взех висшето си образование в Англия с модерната специалност психология. Изкарвам си парите основно от влиянието, което имам в социалните мрежи и имам риалити за инфлуенсъри. Но в същото време съм производител и работодател в България. Ежедневно се вдъхновявам от чужди тенденции и течения. Но се прекланям и обичам с цялото си сърце нашите традиции и обичаи. Избрала съм да живея в България, но искам да пътувам, да се уча и да опознавам света. Затова днес на чуждия празник “Halloween” и в навечерието на един от най-светлите родни празници “Денят на народните будители” искам да ви споделя, че не разбирам защо на този ден винаги има разцепление с привкус ала - “който празнува не е истински българин и не почита родното”. АЗ ИСКАМ И ДВЕТЕ. Новото влиза все по-силно в живота ни и това да го приемем и да се развиваме с него е страхотно. Това, обаче, не означава да забравим историята, традициите си и онези, които дадоха живота си, за да имаме ние бъдеще. Аз лично искам да градя това бъдеще с най-доброто от чуждото и нашето ❤️

