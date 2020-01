Памела Андерсън се омъжи за 74-годишен

Бившата звезда на "Спасители на плажа” Памела Андерсън се омъжи за известния холивудски продуцент Джон Питърс, съобщава сайтът Contactmusic.

Двойката - която за първи път се среща преди повече от 30 години – събра приятели и близки на тайна церемония в Малибу. Сред гостите се открояваха пълнолетните синове на Памела - Брандън и Дилън и бившата съпруга на Питърс заедно с дъщерите им Калей и Скай.

Джон - който продуцира филма на Брадли Купър „Роди се звезда”, отличен с „Оскар” през 2019 година, потвърди, че двамата с Памела са сключили брак. Той призна, че е пожелал бившата звезда на „Спасители на плажа” да му стане съпруга откакто я срещнал преди над три десетилетия.

Pamela Anderson (@pamfoundation) and producer Jon Peters tied the knot in a private ceremony in Malibu on Jan. 20, The Hollywood Reporter has learned. https://t.co/IWAf7mflPU