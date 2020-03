Как да влезем в дрехите си след изолацията

BOOTY WORKOUT 💪🏻 Пожелахте тренировка в домашни условия - ето я 🤗 Всяко упражнение изпълнявам в 4 серии по 25 повторения, като на упражнения номер 2,3 и 4 правя 25 повторения на всеки крак без почивка между тях. Могат да бъдат изпълнени и без допълнителна екипировка, но е препоръчтелно да се правят с нея за по-голямо натоварване. Успех! ❤️ Екип и екипировка - @gymbeambg #workoutmotivation #workoutvideo #workoutvideos #workoutroutine #workoutinspo #fitfam #fitgirl #fitnessmotivation #bootyworkout #fitnesslifestyle #snow #gymbeambg

A post shared by Teodora Todorova (@teodorattodorovaa) on Feb 27, 2020 at 8:58am PST