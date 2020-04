20 сериала, с които да избягаме от реалността на карантината

Никога до сега не сме имали повече свободно време, отколкото сериали и за гледане. Обикновено винаги е обратното. През последните дни притежаваме уникалния шанс да наваксаме с всичко, което сме си мечтали да гледаме досега. Също така да запълним фундаментални празнини в общата си култура, с други думи - да гледаме всички онези сериали, за които приятелите просто са ни проглушили ушите.

Тези поредици ни държат неусетно пред екрана с часове и ни потапят в своята история, като ни дават изход поне за малко от реалността, което в момента е възможно най-голямата реклама. В този списък сме сложили всички наши любими сериали през годините, които сме превъртели наведнъж, пишат goguide.bg и създават следния списък.

Тук са сериалите с най-много фенове през последните години, като паранормалния Stranger Things и сай-фай епиката Westworld; също така постапокалиптичната история, от която най-много се страхуваме - The Walking Dead; криминалните класики The Sopranos, The Wire и Breaking Bad; първия сезон на True Detective, който сам по себе си е категория; Twin Peaks, който не може да бъде описан, а трябва да бъде преживян; Shameless, защото е просто изключителен; Prison Break и Orange Is the New Black - затворническите драми с особено интересни персонажи; Sherlock и House за феновете на пъзелите и загадките; The Big Bang Theory, Modern Family и How I Met Your Mother за феновете на забавните поредици, които не натоварват съзнанието; The Office за феновете на The Office; Seinfeld, защото е велик и е престъпно колко малко хора у нас го знаят; Game of Thrones, защото всички, които не са го гледали, заслужава да преживеят нещо неповторимо; и разбира се, Friends, защото накъде без тях.

Ето и пълния списък:

1. Stranger Things/ Странни неща

2. True Detective/ Истински детектив

3. Game of Thrones/ Игра на тронове

4. Twin Peaks/ Туин Пийкс

5. The Office/ Офисът

6. Sherlock/ Шерлок

7. The Wire/ Наркомрежа

8. The Big Bang Theory/ Теория за големия взрив

9. The Walking Dead/ Живите мъртви

10. Prison Break/ Бягство от затвора

11. Modern Family/ Модерно семейство

12. Westworld/ Западен свят

13. How I Met Your Mother/ Как се запознах с майка ви

14. Shameless/ Безсрамници

15. Orange Is the New Black/ Оранжевото е новото черно

16. House/ Д-р Хаус

17. Friends/ Приятели

18. The Sopranos/ Семейство Сопрано

19. Seinfeld/ Зайнфелд

20. Breaking Bad/ В обувките на Сатаната