Печатна грешка съсипа 10 000 сервиза за празника на кралицата

Грешка в превода доведе до хиляди бракувани сувенири, отбелязващи платинения "Jubbly" на кралица Елизабет, а не на нейния платинен "юбилей".

Над 10 000 чаши, сервизи за чай и декоративни чинии, предназначени да отбележат 70-годишното управление на монарха, включваха илюстрация на кралицата и нейния герб, но с печатната грешка.

Вместо да пише jubilee - "юбилей", е изписано "jubbly" - в превод "весел, радостен".

Посудата била произведена в Китай, и трябвало да бъде продавана от "Wholesale Clearance UK" на едро. Главният изпълнителен директор на "Wholesale Clearance UK" Карл Бакстър се намесил, за да се опита да продаде пълния склад от сувенирите за близо 44 000 долара. Той казва, че търговеца, който се осмели да ги изкупи, може да спечели 400 000 долара.

На шега казва, че ако някой си вземе от комплектите и е фен на Кралицата и на Дел Бой ще удари две в едно. Дел Бой е герой от ситком известен с цитатите си, сред който е и "Lovely Jubbly". "Освен това с предметите можете да се позабавлявате. Да направите състезание за разбиване на чинии, да играете опасна игра на фризби. Има пазар за всичко", каза говорител на компанията пред BBC.

В неделя (6 февруари), се навършиха 70 години от качването на кралица Елизабет на трона, но истинските празненства ще бъдат през юни. Самата коронация е през 1953 година, защото са били необходими месеци за подготовката ѝ.

Сред акцентите са концерт на живо, наречен "Платинено парти в двореца", Големият юбилеен обяд и Платиненият юбилеен конкурс.

95-годишната кралица Елизабет стана най-дълго управлявалият монарх в историята на Обединеното кралство през септември 2015 г., когато изпревари своята прапрабаба кралица Виктория, която заемаше престола 63 години и 216 дни.

Внучка

Елизабет може да е монарх и е сред най-известните и влиятелни жени в света, но за осемте си внуци тя е просто тяхна баба и се обръща винаги, когато я наричат "бабо". Но една от внучките ѝ била в блажено неведение за това какво работи бабата. Според майка ѝ Софи, графиня на Уесекс, 18-годишната лейди Луиз Уиндзор, дъщеря на принц Едуард, "нямала представа", че баба ѝ е "известна".

"Луиз всъщност нямаше представа, че кралицата и нейната баба са един и същ човек. Чак когато отиде в училище, децата ѝ споменали: "О, баба ти е кралицата". Когато се прибира, ме попита: "Мамо, казват, че баба е кралицата, наистина ли?". Отвърнах "Да", а тя каза: "Не разбирам какво имат предвид".

Лейди Луиз е израснала извън светлината на прожекторите и има много близки отношения с кралицата и покойния принц Филип. Твърди се, че тя и брат ѝ Джеймс са прекарвали много време с баба си и дядо си, защото са живели близо до Уиндзор. Вътрешен човек казал пред "Sun": "Кралицата много обича да бъде с Луиз и Джеймс в Балморал. Тя се сближи с Луиз, която изглежда се превърна в любимото ѝ внуче, следвана от Джеймс".

"Бедничката ти"

Когато Елизабет Александра Мери Уиндзор се ражда на 21 април 1926 г. на улица "Брутън" 17, семейният дом на майка ѝ в сърцето на оживения Мейфеър, никой не е подозирал, че този мъничък вързоп един ден ще стане кралица на Великобритания.

Когато била на 10 години, на 11 декември 1936 г., чичо ѝ, крал Едуард VIII, абдикира, обръщайки гръб на трона в преследване на любовта, след като царува само 327 дни. Бъдещето на принцеса Елизабет се променя завинаги. Защото когато баща ѝ Бърти, срамежливият и заекващ херцог на Йорк, стана крал Джордж VI, малката принцеса бързо разбра какво означава това за нея.

Твърди се, че нейната сестра Маргарет я попитала: "Това означава ли, че ще трябва да бъдеш следващата кралица?" Елизабет ѝ отвърнала: "Да, някой ден". Маргарет реагирала със съжаление, а не със завист с думите: "Бедничката ти".

Ако Лилибет имаше брат, нещата нямаше да стоят по този начин. Семейството напуснало обичния си дом на "Пикадили" 145 и четиримата заживели в Бъкингамския дворец. Елизабет и Маргарет били обучавани от гувернантката Марион "Кроуфи" Крауфорд. Момичетата били дисциплинирани, но палави както всички хлапета. Репортаж на "Mirror" веднъж разказа как в схватки със сестра си, Елизабет се отличавала като "бърза с лявото си кроше".

лед като съдбата ѝ се променила, и вероятността да седне на трона се увеличила, образованието на Елизабет трябвало също да се засили и наред с уроците на Кроуфи, тя била обучавана по конституционна история от Хенри Мартен, тогава заместник-ректор в Итън. Тя също учи френски и го говори прекрасно. Подготовката на Елизабет за трона е прекъсната, когато Великобритания влиза във войната през 1939 г.

Заедно със сестра си и милиони деца в цялата страна, тя винаги имала под ръка противогаз и прекарвала вечерите си на тъмно. След кратък период на пребиваване в Шотландия, бъдещата кралица е преместена в Уиндзор за Коледа на 1940 г. и остава там до края на войната, заедно с Маргарет, докато родителите ѝ са в Бъкингамския дворец.

През октомври 1940 г. подготовката на Елизабет за трона прави скок напред с първото ѝ обръщение към сънародниците по време на "Детския" час на BBC. На 19 години тя вече избира собствения си гардероб и получава офиси в Бъкингамския дворец и Уиндзор. Първото ѝ продължително пътуване в чужбина е през 1947 г., когато се присъединява към родителите си и сестра си Маргарет на обиколка в Южна Африка. Тъй като здравето на баща ѝ се влошава през 1951 г., принцеса Елизабет поема повече задълженията му, от задгранични обиколки до приветстване на чуждестранни сановници, всичко това в подготовка за предстоящата работа като монарх. Вече е омъжена за принц Филип и е родила Чарлз и Ан.

На 6 февруари баща ѝ си отива, и тя, 25-годишна, поема короната и жезъла. Въпреки титлата, за нея този ден е тъжен, защото умира баща ѝ, към когото е била твърде привързана. Той си отива на 56 години от рак на белия дроб.

