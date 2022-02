Опозицията в Турция си хареса песен на Таркан

Новата песен на една от най-известните поп звезди на Турция за край на страданието се разпространява бурно в икономически пострадалата страна.



Опозиционните партии бързо възприеха песента като призив за сплотяване, използвайки текста ѝ в Twitter, за да намекнат, че краят на управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган е близо.



Песента "Geccek" ("Ще мине") на суперзвездата Таркан стана популярна в социалните мрежи малко след пускането ѝ в YouTube в 18:00 ч. по Гринуич в четвъртък.



До 10:30 GMT в петък тя достигна над четири милиона гледания.



Текстът на песента въздейства в момент на тежки икономически проблеми в Турция, където инфлацията е достигнала почти 50 %, а липсата на оптимизъм преследва най-вече младите хора.

So everyone is rightly discussing megastar Tarkan's grand return.



According to some Geççek is an anthem of the opposition. According to others, it's not political enough.



But what if we analyze the song/video on its own merits? 🧵#geccekgeccek#Gitcek #TarkanYalnızDeğildir pic.twitter.com/655kqTM9on