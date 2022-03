Кеч легендата Хълк Хоган се разведе и си хвана ново гадже (СНИМКИ)

Популярният през 80-те и 90-те кечист и актьор Хълк Хоган разкри в социалните мрежи, че се е развел с втората си съпруга. Той сподели това с феновете си в мрежата, след като негови снимки с друга жена станаха причина за спекулации за семейния му живот.

"Хей, маниаци, само да кажа, че снимките във Фейсбук и Инстаграм са на мен и приятелката ми Скай", написа той в Туитър. "Официално съм разведен. Съжалявам, мислех, че всички вече знаят."

Yo Maniacs just for the record,the Facebook and Instagram posts are of me and my girlfriend Sky,I am officially divorced, sorry I thought everyone already knew,love my Maniacs4Life