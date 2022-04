Защо всички говорят за тази СНИМКА на Еманюел Макрон

Докато в България на 24 април подготвяме Великденска трапеза, французите ще гласуват за президент. За тази дата е насрочен балотажът между Еманюел Макрон и Марин льо Пен.

Вероятно с идеята да привлече повече избиратели, фотографката на Макрон публикува серия от снимки от посещението му в Марсилия. Но една от тях предизвика огромна вълна от реакции.

На предпоследния кадър от поста на Соазиг дьо ла Моасониер в Instagram виждаме как френският президент се е отпуснал на диван.

Дотук нищо толкова предизвикателно, но това, което приковава погледите, е разкопчаната му до средата бяла риза. А Макрон изглежда видимо доволен и се усмихва широко.

Очевидно и всички се забавляват със снимката, която разкрива окосмените гърди на 44-годишния президент. В Twitter дори вече се появиха смешни мемета.

Според "по-сериозните" коментари пък мъжествеността на държавния глава е сравнявана с тази на Шон Конъри в ролята на Джеймс Бонд.

It turns out that Macron has an acceptable enough chest to be the new James Bond. pic.twitter.com/BRBrJDc9Gf