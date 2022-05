Бащата на Меган Маркъл получи инфаркт, не можа да сбъдне мечтата си

Бащата на херцогинята на Съсекс - Томас Маркъл, получи масивен инфаркт, в следствие на което е загубил говора си. Той е приет на лечение в болница в САЩ, съобщава Daily Mail, цитиран от NOVA.

Meghan Markle's father might have suffered a stroke Monday night ... as he was rushed to a hospital by ambulance. https://t.co/jsLz61Ui5S