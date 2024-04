Хенри Кавил потвърди, че ще става баща (ВИДЕО)

Британският актьор Хенри Кавил потвърди, че с приятелката му Натали очакват първото си дете.

На премиерата на новия си филм "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", звездата потвърди пред Access Hollywood, че той и приятелката му Натали Вискузо ще стават родители за пръв път.

“Много съм развълнуван от това,” каза той. "И двамата с Натали сме много развълнувани. Сигурен съм, че ще видите много повече от това.”

След като изданието предположи, че колегата му Хенри Голдинг го е вдъхновил да стане баща, Кавил каза: „Не той ме вдъхнови да направя това, а моите родители,” смее се той.

Кавил и Вискузо оповестиха връзката си публично през 2021 г. Вискузо е вицепрезидент на Vertigo Entertainment, продуцентската компания, участваща в проекти като "То" , "Five Nights at Freddy’s" и "Лего филмът".

Кавил наскоро излезе от двата си най-известни франчайза: DC Extended Universe, който се рестартира под ръководството на Джеймс Гън с Дейвид Коренсует в ролята на Супермен, и "Вещерът", в който Лиъм Хемсуърт ще замени като Кавил като Гералт в предстоящия четвърти сезон.

Кавил и Вискузо обаче ще си сътрудничат, за да стартират нов телевизионен франчайз — Warhammer 40 000 — в партньорство с Amazon.

Следващият проект на Кавил, "In the Grey", ще го събере отново с режисьора на "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" - Гай Ричи, който също ръководи "Мъжът от U.N.C.L.E.".

В "The Ministry for Ungentlemanly Warfare" участват също Ейза Гонсалез, Хенри Голдинг, Алън Ричсън и Алекс Петифър и проследява група английски специални операции по време на Втората световна война. Филмът тръгва по кината в петък.