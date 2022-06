Арестуваха бившия съпруг на Бритни Спиърс, след опит да провали третата й сватба (ВИДЕО)

Сватбените камбани звъняха за трети път за Бритни Спиърс. Вчера тя се омъжи за Сам Асгари.

Радостта им за малко щеше да бъде помрачена, тъй като първият съпруг на Бритни - Джейсън Александър, приятел от детството, нахлу в имота ѝ и "се пусна на живо" в социалните мрежи, за да покаже подготовката за церемонията. Обяви, че е там, за да съсипе сватбата.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe