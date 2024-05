Иранският режисьор Мохамад Расулоф е избягал пеша от родината си

Иранският режисьор Мохамад Расулоф, който участва със свой филм в надпреварата за наградата "Златна палма" на кинофестивала в Кан, е избягал пеша от родината си, където беше осъден на затвор, предаде АФП, като цитира в. "Гардиън".

Това било "изтощително и изключително опасно" пътуване, което обаче му позволило да намери убежище в Германия. Расулоф говори ексклузивно пред "Гардиън" за преживяванията си около бягството.

Водеща фигура в иранското кино, но от години обект на преследване от режима в Техеран, 51-годишният режисьор наскоро чу присъда от осем години затвор, от които пет трябва да излежи ефективно заради обвинения в "заговор срещу националната сигурност". Заради "несправедливото" наказание творецът успял да напусне Иран тайно и да намери убежище в Германия през май, отбелязва АФП.

