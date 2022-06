Рапърът Роди Рич е арестуван за притежание на оръжие

Рапърът Роди Рич е бил арестуван по обвинения в притежание на оръжие, докато е бил на път за свой концерт в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Според полицията 23-годишният изпълнител е пристигнал на стадион "Сити Фийлд" в Куинс, Ню Йорк, в събота вечерта, когато частната охранителна фирма, извършваща проверка, е забелязала огнестрелно оръжие в автомобила, с който е пътувал. Базираният в Лос Анджелис Рич е трябвало да изнесе концерт на музикалния фестивал "Гавърнърс Бол" (Governors Ball).

В автомобила е намерено заредено огнестрелно оръжие заедно с девет патрона и пълнител с голяма вместимост, съобщиха от полицията.

Срещу Роди Рич, истинското име на когото е Родрик Мур, и другите двама мъже в колата - 46-годишния Майкъл Фигероа от Бруклин и 57-годишния Карлос Колинс от Ийстчестър, Ню Йорк, са повдигнати обвинения в криминално притежание на оръжие, притежание на устройство за подаване на боеприпаси с голяма вместимост и незаконно притежание на устройството.

На този етап не е известно дали Рич е наел адвокат, който може да коментира обвиненията.

Роди Рич доминираше в класациите през 2020 г. с албума "Please Excuse Me for Being Anti-Social" и парчето "The Box", както и с хита "Rockstar" в сътрудничество с Да Бейби.