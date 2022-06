В ОАЕ забраниха анимационен филм заради целувка между момичета

Обединените арабски емирства (ОАЕ) забраниха излъчването на анимационния филм „Баз Светлинна година“ на студио „Пиксар“ заради кадър на целувка между две момичета, съобщава Асошиейтед прес, цитира БТА.

Чрез Агенцията за регулиране на медиите към Министерството на младежта и културата емирствата обявиха, че анимацията няма да бъде показана в четвъртък.

ICYMI: #Disney ’s animated film ‘ #Lightyear ’ has not been approved for screening in the #UAE , the country’s Media Regulatory Office says. https://t.co/e5nHOll63I

Филмът „не е лицензиран за публични прожекции в кината в ОАЕ поради нарушаване на стандартите за медийно съдържание в страната“, се казва в туит на Агенцията за регулиране на медиите. „Всички филми, излъчвани в кината в цялата страна, подлежат на проследяване и оценка преди датата на публичното прожектиране, за да се гарантира безопасността на разпространяваното съдържание според съответната възрастова класификация.“

Туитът включва и изображение на плаката на филма с главния герой Баз и надпис „не“ върху него в червено.

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D