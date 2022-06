Най-известната кей-поп група се разпадна

Южнокорейската кей-поп група BTS - една от най-влиятелните на планетата, която наскоро беше приета от президента на САЩ Джо Байдън, оповести официално, че си взима почивка, предаде France Press, цитирана от БТА.

Паузата ще позволи на всеки един от членовете на момчешката формация да се съсредоточи върху собствената си кариера.

Съобщението, което имаше ефект на бомба, беше направено по време на излъчена онлайн вечеря. Събитието бе по повод деветата годишнина на групата.

В състава на Би Ти Ес влизат седем южнокорейски изпълнители на възраст между 24 и 29 години, считани за посланици на част от световната младеж, които се радват на изключителна популярност в САЩ.

В петък кей-поп групата издаде албума си "Proof", с който отбелязва деветата годишнина от дебюта си. Тийзърът "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)" е със 17,8 милиона гледания в Ютюб за по-малко от два дни.

Албумът е антология с 35 заглавия - хитове, неиздавани песни, демоверсии. Новите песни са три.

Миналия ноември момчетата от Би Ти Ес излязоха на сцената за първи път след коронавирусната пандемия с концерт в Лос Анджелис. През март групата имаше три изяви в Сеул.