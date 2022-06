Бионсе с нов албум през юли след 6-годишна пауза

Поп иконата Бионсе обяви, че ще издаде дългоочаквания си седми студиен албум “Renaissance” след шестгодишна пауза , съобщи английският вестник „Evening Standard”.



40-годишната музикална легенда обяви проекта си за завръщане, който ще се появи на 29 юли. Новината беше обявена от услугата за видео стрийминг Tidal, която е собственост на нейния съпруг Джей Зи.



Звездата обяви "Акт 1" на проекта, така че изглежда, че това може да е проект в повече от една част. Различни музикални платформи, сред които Spotify, Apple Music, Tidal и YouTube, потвърдиха изданието - "Act I, Renaissance".



През 2016 г. Бионсе издава нашумелия албум “Lemonade”, а през 2018 г. решава заедно със съпруга си Джей Зи да издадат съвместния запис Everything Is Love.



Звездата сподели новината за последното си издание в профилите си в социалните мрежи, в страниците си в Twitter, Instagram и Facebook. Бионсе потвърди, че ще работи върху нова музика миналото лято, като обясни: "От година и половина съм в студиото. Понякога ми отнема една година, за да претърся лично хиляди звуци, за да намеря точния звук. Един припев може да има до 200 подредени хармонии."



Певицата продължава: "И все пак няма нищо по-хубаво от количеството любов, страст и изцеление, които усещам в звукозаписното студио. След 31 години се чувствам също толкова вълнуващо, колкото и когато бях на девет години. Да, музиката идва!"



През ноември 2021 г. тя пусна новото парче "Be Alive", което се появи в саундтрака на филма "Крал Ричард" и донесе на Бионсе първата ѝ номинация за "Оскар". Съобщава се, че "Кралицата на попа" ще организира поредица от ''интимни концерти и поп-ъп изпълнения'' в Обединеното кралство по-късно тази година.

