Капризни пингвини отказват да ядат евтина храна (ВИДЕО)

Пингвини и видри в японски аквариум отказват да ядат по-евтината риба, която гледачите им поднасят напоследък заради покачващите се цени и необходимостта разходите да бъдат намалени, съобщи АФП.



Някои от пингвините са категорични. "Първоначално те лапат новата риба, но след това я изплюват", каза Хироки Шимамото, ръководител на аквариума в Хаконе (югозападно от Токио) пред АФП, цитира БТА.

An aquarium in Japan has changed the diet of its penguins and otters due to rising costs, and the animals are refusing to eat the cheaper fishhttps://t.co/s6tJNfHoKi pic.twitter.com/KNOODHOEm4