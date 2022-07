Откриха останки от 400-годишен кораб в германска река

Останки от 400-годишен кораб са открити на дъното на река близо до северния бряг на Германия, съобщи ДПА, като цитира власти в град Любек.

Водолазите са намерили дългия около 20 метра ханзейски плавателен съд в река Траве в населеното място. Те са успели да извадят повече от 150 варела, скрити в корабните останки, допълва БТА.

Кметът Ян Линденау приветства находката, като казва, че тя ще добави ново парче към пъзела на икономическата и търговска история на ханзейския град Любек.

Според първоначалните данни корабът от XVII век е бил на път за населеното място, но е започнал да се пълни с вода и е потънал.

Останките са открити по време на рутинна проверка на навигационния канал на реката. Операцията по изваждането му се очаква да започне в края на годината, казва градоначалникът Линденау.

