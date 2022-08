Откриха останки на първия брониран динозавър (ВИДЕО)

Аржентински учени представиха първия брониран, двукрак южноамерикански динозавър - вид, живял в Патагония преди около 100 милиона години, съобщи Ройтерс, цитира NOVA. Части от кости, открити в провинция Рио Негро, показват, че 1,5-метровият примитивен тиреофоран е обитавал Южна Америка.

Себастиан Апестегия, един от водещите учени, провеждащи изследването, обясни, че до този момент е нямало данни динозаври от тази група да са съществували в южно полукълбо. Единствените известни видове са открити в Обединеното кралство и Европа и датират от ранната юрска ера, преди повече от 150 милиона години.

Откривателите нарекли динозавъра "Джакапил каникура". Джакапилите са като предшественици на днешните крокодили. Също като тях и те са имали скелет-защитник, който покрива вратовете, гърбовете и опашките им. А по зъбите им във формата на листа, откривателите ги оприличават на игуаните.

