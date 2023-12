Тиранозавър, погълнал две бебета динозаври, разкри как се е хранил изчезналият вид

Останки на две бебета динозаври са открити във вкаменелост на тиранозавър на 75 милиона години, което хвърля нова светлина върху променящия се начин на хранене на древните хищници, предават информационните агенции, цитирани от БТА.

Според проучване, публикувано в изданието "Сайънс адвансис", задните крайници на два малки птицеподобни динозавъра, са намерени под гръдния кош на млад горгозавър, близък братовчед на тиранозавъра рекс.

Според авторите на проучването малките горгозаври са се хранили с непораснали животни. По-ранни фосилни доказателства даваха основание да се смята, че възрастните екземпляри са нападали и изяждали големи тревопасни динозаври, които са живеели на стада.

