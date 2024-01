Отриха нов вид динозавър в Китай (СНИМКИ)

Палеонтолози откриха останки от динозавър в Китай на възраст до 90 милиона години, за които подозират, че може да принадлежат на нов вид, съобщава БТА.

Откритието, датиращо от периода креда, е направено на строителна площадка в град Ганчжоу в източната провинция Цзянси през 2021 г. По време на изследването учените са установили, че останките принадлежат на нов вид титанозавър и го нарекоха Gandititan cavocaudatus.

