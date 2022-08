Необяснимо силен тътен чуха жители в щата Юта (ВИДЕО)

Силен тътен като от падане на тежък обект е бил чут в райони на Северна Юта и вероятно става дума за метеор, съобщиха местните власти, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съобщенията за силен шум започнаха да се появяват около 8:30 ч. вчера, а потребители на мрежата от Оръм до Южен Айдахо предадоха в социалните мрежи, че са чули този звук, съобщи в. „Солт лейк трибюн“.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс написа в „Туитър“, че неговият офис потвърждава, че звукът не е свързан със сеизмична активност или военни обекти.

Клонът на националната метеорологична служба в Солт лейк сити съобщи в „Туитър“, че устройството за засичане на мълнии вероятно е уловило проблясъка на опашката на метеора. А това, според длъжностни лица, изглежда е потвърдено от видеоклип на очевидец в Рой.

Boom video. My money is on high altitude meteor that blew up when it hit the atmosphere. pic.twitter.com/2LmOGkpMXf

Жителката на Солт лейк сити Уенди Мелинг точно била излязла от къщата си вчера сутринта, когато чула шума, който описа като „силен и дълбок бумтящ звук“, последван от няколко секунди тътен.

Помислих, че нещо у дома е паднало. Огледах всичко от мазето до тавана и единственото нещо, което открих, беше паднала летва от оградата, е написала Мелинг във Фейсбук.

Наистина звучеше като звукови гърмежи, които съм чувала, последвани от кратък звук като от разтърсващ гръм, разказа Мелинг. Този силен тътен, последвал бумтящия звук, траял 3-4 секунди.

Here's a compilation of videos of the meteor seen or heard over northern Utah at about 8:30 this morning. Locations & accounts credited in video pic.twitter.com/HOITNSBRKT