Динозавърски стъпки отпреди 113 млн. години се появиха в пресъхнала река (СНИМКИ)

Динозавърски стъпки на 113 милиона години са появиха на дъното на речно корито, което заради сушата и горещините пресъхна. Случаят е от парк „Долината на динозаврите“ в Тексас, предаде bTV.

„Повечето стъпки, които открихме, са по дължина на реката в парка. Те са на акрокантозавър. Възрастните екземпляри за тежали близо седем тона и са били с височина над 4 метра“, обясни говорител на парка пред Си Ен Ен.

Massive dinosaur tracks have been uncovered in a dried-up river bed amid a historic drought in Texas. Experts say the tracks belonged to a 60-foot, 44-ton dinosaur called the Sauroposeidon around 113 million years ago. 📸: Dinosaur Valley State Park pic.twitter.com/ScAcZ60nYI

Интензивните жеги накараха реката в парка да пресъхне напълно на места и по този начин бяха разкрити стъпките. Повече от 60% от Тексас страдат от сушата през последните две седмици. При нормални метеорологични условия динозавърските стъпки са под водата и са запълнени със седименти, което ги прави почти невидими за изследователите.

Очаква се стъпките да изчезнат съвсем скоро, тъй като прогнозата показва дъждове в този район на Тексас.

Динозавърските стъпки са само част от откритията, които бяха направени заради пресушаването на различни водни резервоари. Останките на пет души бяха открити в езерото Мийд в Юта през последните месеци, след като резервоарът пресъхна до 27% от пълния си капацитет.

New dinosaur tracks have been uncovered in Texas due to a severe drought that dried up a river. The new tracks, found at Dinosaur Valley State Park, had been buried under layers of sediment.

