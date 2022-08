Гигантски звяр е царувал в морето преди 66 млн. години, разкриват вкаменелости от Мароко

Удивителни вкаменелости на гигантско морско влечуго разкриват как този древен изчезнал звяр е управлявал морето преди 66 милиона години, предава БГНЕС.



Звярът е новооткрит вид мозазавър - гигантски морски влечуги, които са ловували в океаните през късната креда, пише „Сайънс Алерт“. Нарича се Thalassotitan atrox, а износването на зъбите му заедно с други останки, открити на мястото на разкопките му, подсказва, че това страховито животно не е било кротък гигант. То е пирувало с трудна плячка като морски костенурки, плезиозаври и други мозазаври. Други мозазаври са търсили по-малка плячка, като риби или амонити (които всъщност не винаги са били толкова малки). Това означава, че таласотитанът вероятно е заемал място на самия връх на хранителната верига, поддържайки екосистемите, като е държал под контрол останалите хищници.

A new Mosasaurids Thalassotitan atrox from latest Cretaceous(Upper Maastrichtian) of Morocco. pic.twitter.com/3z29OIiMzq