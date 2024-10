В Китай откриха най-малкото яйце на динозавър (СНИМКА)

Китайски изследователи са открили нов вид вкаменелости от яйца на динозавър в източната китайска провинция Цзянси, като едното от тях е с дължина само 29 мм - най-малкото, намирано някога в света, съобщи Синхуа, предава БТА.

След тригодишно проучване екипът, съставен от изследователи от Института за геоложки проучвания и изследвания в Цзянси, Китайския университет по геонауки (Ухан) и Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология на Китайската академия на науките, потвърди, че шестте яйчни фосила, датиращи от периода на късната креда, преди повече от 80 милиона години, са яйца на динозавър.

Chinese researchers have found world's smallest complete #dinosaur fossil eggs with a mere length of 29 mm from over 80 mln years ago in E China's Ganzhou city, which is one of the richest egg fossil sites globally. It is also the smallest known non-avian theropod egg up to date. pic.twitter.com/nJkS8FFgIr