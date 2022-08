Тейлър Суифт изненада феновете си с новината за нов албум на MTV VMA

Поп звездата Тейлър Суифт спечели отличието “Видео на годината” на церемонията по връчването на видео музикалните награди на MTV за 2022 г. за 10-минутния си видеоклип към песента "All Too Well: The Short Film". Суифт е създател на сценария, както и режисьор на 15-минутния късометражен филм към новата версия на песента.

Тя използва благодарствената си реч да разкрие, че десетият ѝ студиен албум – Midnights ще излезе на 21 октомври. В полунощ официалният уебсайт на 32-годишната певица се срина, а в социалните мрежи Суифт сподели заглавието и обложката на новата колекция от 13 песни, описвайки я като "историите на 13 безсънни нощи, разпръснати из целия ми живот".

"Това е колекция от музика, написана посред нощ, пътуване през кошмари и сладки сънища", сподели Тейлър. "Пътищата, по които вървим, и демоните, с които се сблъскваме. За всички нас, които сме били на път да направим съдбовна грешка, докато седим будни в любов и страх, смут и сълзи. Но сме решили да продължим напред и да търсим - с надеждата, че може би, когато часовникът удари 12... ще срещнем себе си."

"Midnights" е първият албум на Тейлър Суифт с нови песни от почти две години насам. Тя обаче не стоя без работа през това време, а презаписваше старите си албуми, които са собственост на Скутър Браун - стария продуцент на звездата. Сега Тейлър презаписва всички свои албуми, издадени под неговата продуцентска компания, за да придобие отново правата върху тях.

Предстои да видим дали тя ще продължи да се отдалечава от кънтри музиката, която първоначално я направи звезда и от поп звученето в началото на 20-те ѝ години. Последните ѝ две студийни заглавия, издадени през 2020 - Folklore и Evermore, дадоха началото на преминаването ѝ към фолклорната и алтернативната музика. Миналата година изпълнителката счупи рекорд, поставен между 1965 и 1966 г. от The Beatles. Fearless (Taylor's Version), Folklore и Evermore достигнаха #1 във Великобритания в рамките на 259 дни, подобрявайки рекорда от 364 дни на легендарната британска група.