Хакери създадоха хаос в Москва, изпратиха всички таксита на един адрес (ВИДЕО)

Хакери вкараха Москва в задръстване, като изпратиха стотици таксита на фалшив адрес в руската столица, съобщи „Дейли Мейл“, предаде dariknews.bg.



Хакерите са атакували руско приложение за таксита, като са изпратили стотици шофьори на един и същ адрес в Москва, предизвиквайки огромни задръствания в центъра на града.



Yandex Taxi, руско приложение, подобно на Uber, което позволява на потребителите да поръчват таксита до тяхното местоположение, е било обект на атака сутринта. По-късно компанията потвърди инцидента в изявление.



Няколко десетки шофьори са получили масови поръчки за района на Фили - се казва в изявление на компанията.

Със своите осем до десет ленти Кутузовски проспект рядко е задръстен. Въпреки това шофьорите са прекарали около 40 минути в задръстване заради фалшивите поръчки за извозване.



Компанията заяви, че нейният отдел за сигурност "незабавно е прекратил опитите за фалшиво" поръчване на такситата. Това обаче не е било достатъчно, за да се спре задръстването.

"Въпросът за компенсациите ще бъде решен в близко бъдеще", заявиха от компанията. Тя отбеляза, че вече е отстранила уязвимостта, която е позволила хакерската атака.



Никой не е поел отговорност за хакерската атака, но тя се случва в момент, когато силите на Владимир Путин продължават инвазията си в съседна Украйна. Освен сраженията на терен, всяка от страните води и кибервойна - осъществявана от съответните държави или отмъстители.

