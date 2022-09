"Тату" се събраха за концерт

Руската попгрупа „Тату“ (t.A.T.u) изнесе за пръв път концерт след официалната си раздяла през 2011 г. и след последното си съвместно представяне на сцена отпреди 6 години. Събитието се състоя в рамките на фестивала Ovion на стадион „Динамо“ в Минск снощи.

Концертът продължил едва 15 минути, но бил изключително емоционален както за певиците, така и за публиката. Участничките в бившия дует – Юля Волкова (брюнетката) и Лена Катина (червенокосата), които днес са 37-годишни, били докарани на сцената с бензиновоз, а слизайки от него се хванали за ръце.

Те изпълнили само три от хитовете си – „Нас не догонят“, All the Things She Said и „Не верь, не бойся, не проси“ („Не вярвай, не се страхувай, не моли“), съобщават руски медии.