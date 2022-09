Илон Мъск разкри как поддържа форма

Илон Мъск определено не може да се оплаче от липса на женско внимание. Милиардерът има седем деца от различни жени. И както може би предполагате, едва ли чарът му е причината за това да не остава сам. Все пак, макар да няма тяло на Аполон, той успява да поддържа килограмите си в норма. И наскоро разкри, че постига това благодарение на фастинг, пише tialoto.bg.

51-годишният предприемач няма коремче като някои мъже на неговата възраст. По този повод той сподели с последователите си в Twitter, че е отслабнал с близо 10 кг. И посочи, че това не се дължи на строг хранителен режим.

Давайки съвети за какво ли не в социалната мрежа, Илон Мъск разкри, че е отслабнал с така нареченото периодично гладуване. И уточни, че не е взимал никакви хапчета или вълшебни отвари, обещаващи бърз ефект.

На въпрос на последователка за неговото тегло, основателят на SpaceX отговори, че е олекнал с около 10 кг.

„По съвет на добър приятел гладувам периодично и се чувствам по-здрав“, написа Мъск.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier