Кание Уест: Не съм прочел нито една книга в живота си

Четенето е сред заниманията, които развиват и обогатяват личността, гласи популярното схващане, но някои рапъри може и да не се съгласят. Кание Уест призна, че не е прочел нито една книга в живота си и изпитва отвращение към четенето като цяло.

„Споменахте, че не съм чел тази книга, но всъщност аз не съм чел нито една книга – сподели певецът в интервю за подкаста „AloMindFull“, цитиран от „Билборд“. – За мен четенето е като яденето на брюкселско зеле. А говореното за него е като равиоли с царевичен пълнеж.“

Kanye West reveals he ‘hasn't read any book.’



“Reading is like eating brussels sprouts for me.” pic.twitter.com/f6fh53iefg