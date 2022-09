За пръв път клонираха арктически вълк (ВИДЕО+СНИМКА)

Китайски учени клонираха за първи път в света арктически вълк (Canis lupus arctos), като първото вълче се е появило на бял свят през юни, а второто ще се появи през следващите дни, заяви главният изпълнителен директор на „SinoGene“ Ми Джидун, цитиран от БГНЕС.

"Преди сто дни се роди първият в света клониран арктически вълк, организирахме пресконференция, за да отбележим заедно този важен ден, и вярвам, че това е не само постижение на „SinoGene“ и полярния парк в Харбин, но и наш нов опит и пробив в защитата и размножаването на застрашени диви видове. От началото на проекта през 2020 г. до раждането на здраво вълче през юни тази година, след много трудности и изпитания, поглеждайки назад, осъзнаваме, че всичко си е заслужавало", каза Ми Джидун по време на представянето.

Първото вълче се ражда в лабораторията „SinoGene“ в пекинския район Чанпин на 10 юни 2022 г. по поръчка на полярния парк Харбин със соматични клетки, взети от кожна проба на женски див арктически вълк на име Мая, докаран в полярния парк Харбин от Канада през август 2006 г. Куче от породата бигъл е станало сурогатна майка, която да износи вълчето.

Meet Maya, the world's 1st cloned 🐺wild arctic wolf!#Maya is 100 days old and is in good health, according to its creator @Sinogene_Org, a #biotech firm in #BDAC. The wolf's birth marked a 🚩milestone in the conservation of rare and endangered species through #cloning #tech. pic.twitter.com/NfoNU5CSUK