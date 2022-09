НАСА записа първите звуци на метеорити, които се удрят в Марс

Спускаемият апарат "ИнСайт" на НАСА, който се намира на Марс, е успял да улови вибрации и звуци от четири метеорита, които са се ударили в повърхността на Червената планета, предаде Асошиейтед прес.



Засечените сеизмични и акустични вълни са от поредица от сблъсъци през 2020 г. и 2021 г. Сателит в орбита около Марс потвърди местата на ударите, до 290 километра от апарата.

Първият метеорит, за който е получено потвърждение, се е разпаднал на поне три части, като всяка от тях е образувала кратер на повърхността на Червената планета. На 11-секунден аудиозапис от този удар се чуват три звука, като единият наподобява този, издаван от метал при силно блъскане от вятър тук, на Земята.

