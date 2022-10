Заснеха как косатки убиват бяла акула (ВИДЕО)

Учени успяха да заснемат как косатки убиват бяла акула край Южна Африка, документирайки за първи път способността на тези бозайници да ловуват един от най-големите морски хищници в света, предаде АФП.

Кадрите, заснети през май с хеликоптер и дрон, послужили за основа на публикувано тази седмица проучване, показват как стадо косатки преследва акули в продължение на час край пристанище на Мосел Бей.

"Подобно поведение никога досега не е наблюдавано в детайл и със сигурност не от въздуха", се посочва в изявлението, направено от водещия автор на изследването Алисън Таунър, специалист по акули в Академията по морска динамика близо до Кейптаун.

