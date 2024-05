Група косатки счупи и потопи огромна яхта

Група косатки нападна и потопи 15-метрова яхта, плаваща в Гибралтарския проток между Испания и Мароко, пише ABC News, като се позова на официалните испански власти. Крайбрежните служби предават, че двама души са били на борда на плавателния съд, когато се случва нападението.

Инцидентът се е случил в неделя в 9 ч. местно време. Двойката сигнализира на испанските власти и час след нападението пристига спасителен екип, който ги спасява. Яхтата обаче няма късмет и потъва, съобщава bТВ.

Според групата за опазване на природата GT Orca Atlantica от 2020 г. насам е имало приблизително 700 нападения на косатки, като официалните власти смятат, че в Гибралтарския проток има повече от 37 косатки. Той свързва Атлантическия океан със Средиземно море и разделя Европа от Африка.

