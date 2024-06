Акула нападна и уби актьор от "Карибски пирати"

Тамайо Пери, сърфист, спасител и актьор с роли във филмите "Карибски пирати" и "Синьо увлечение", е починал в неделя, след като е бил нападнат от акула на Хаваите, съобщи Би Би Си. Актьорът беше на 49 години.

Според Асошиейтед прес, службата за океанска безопасност на Хонолулу и службата за спешна помощ на града са се отзовали около 13:00 ч. на сигнал за мъж, който изглежда е пострадал от няколко ухапвания от акули в близост до плажа Малаекахана на северния бряг на Оаху. След това Пери бил докаран на брега от парамедици с джет и обявен за мъртъв на място.

Пери беше “обичан от всички спасител”, заяви изпълняващият длъжността началник на службата за океанска безопасност в Хонолулу Кърт Лагер по време на пресконференция, според АП.

