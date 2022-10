Балканските страни се оттеглят от Евровизия 2023. Ще участва ли България?

Голяма част от балканските страни се отказват от участието си на "Евровизия" догодина. Черна гора няма да участва в конкурса за песен, който ще се проведе в Ливърпул през 2023-а, съобщи черногорската обществена телевизия РТЦГ. Това решение е взето "след преглед на наличните ресурси, разходите за целия проект и задълженията, които РТЦГ очаква през следващия период." Освен значителните разходи за регистрационната такса, както и разходите за престой във Великобритания, се сблъскахме и с липса на интерес от страна на спонсори, посочват още от РТЦГ, цитирани от в. Сега.

По-рано решение да се откаже от участие в конкурса обяви и Република Северна Македония. Като причина за това директорът на МРТ Марян Цветковски изтъкна енергийната криза и повишените разходи за електричество, които поглъщали голяма част от бюджета на държавните радио и телевизия. "Не сме заплатили регистрационната такса, която също е увеличена в сравнение с миналата година, проблем са и високите разходи за пътуването и престоя във Великобритания", цитират македонските медии отговора на Цветковски.

Северна Македония няма да се включи в конкурса по собствена преценка за пръв път от 1991 г. насам.

БНТ още не е съобщила творческите си планове по темата, но спекулации, че България също няма да се включи в състезанието в Ливърпул, се появиха днес в Туитър. Източникът е потребител с име Eurovision Insider. Според него БНТ е уведомила (неясно защо) официалния клуб за "Евровизия" на Гърция. Съмнителен е произходът на съобщението, а от БНТ не са съобщили нищо официално. Съобщението също така твърди, че БНТ се отказва от формата Евровизия и за в бъдеще.

