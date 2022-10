Кой е мъжът до Никол Кидман?

Кийт Ърбан е кънтри певец, автор на песни и китарист, носител на награди "Грами". Бил е съдия в "American Idol" и е женен за актрисата Никол Кидман. Тази седмица той стана на 55 години, пише dir.bg.

Как блести звездата му

През 90-те години на миналия век Кийт Ърбан, преместен от Австралия, решава да търси слава в Нашвил. През 1999 г. той издава самостоятелен солов албум, с който поставя началото на впечатляваща кариера, в която се появяват най-продаваните албуми като Defying Gravity и Fuse, както и множество награди Grammy, Country Music Association и Academy of Country Music. Освен това Ърбан е избран за съдия в 12-ия сезон на популярното певческо състезателно шоу American Idol и остава в програмата до края на оригиналния ѝ цикъл през 2016 г.

Ранен живот

Кийт Лайънъл Ърбан е роден на 26 октомври 1967 г. в Уангарей, Северен остров, Нова Зеландия, и израства в Австралия. Музикантът наследява от родителите си страстта към американската кънтри музика.

Докато е тийнейджър, Кийт Ърбан печели няколко шоута за таланти и се присъединява към кънтри група. Характерният му стил - смесица от рок китара и кънтри звучене - се появява през тези формиращи години. През 1991 г. дебютира първият му албум, който се радва на успех в родната му.

Успех в Нешвил

Първата група на Ърбан в Нешвил, The Ranch, прави огромен фурор и през 1997 г. групата издава самостоятелен албум, който получава търговско признание. Скоро след това Ърбан решава да напусне групата и да се отдаде на солова кариера. Талантът му бързо е привлечен от някои от най-големите имена в кънтри музиката, включително Garth Brooks и Dixie Chicks.

Албуми, песни и награди

"Keith Urban", "Golden Road

През 1999 г. Ърбан издава самостоятелен солов албум, в който е включен кънтри хитът № 1 "But for the Grace of God". Вторият му албум, "Golden Road" от 2002 г., включва още два сингъла под номер 1: "Somebody Like You" и "Who Wouldn't Want to Be Me". През 2001 г. той е обявен за най-добър нов мъжки вокалист на наградите на Кънтри музикалната асоциация.

"Be Here", "You'll Think of Me

След като прави турнета с Brooks & Dunn и Kenny Chesney, през 2004 г. Ърбан оглавява собствено турне. Той издава и още един албум - "Be Here", а през следващата година е обявен за изпълнител на годината на CMA, вокалист на годината и международен изпълнител на годината. В началото на 2006 г. Ърбан печели първата си награда "Грами" (за най-добро мъжко кънтри вокално изпълнение) за "You'll Think of Me". Също така през 2006 г. той е отличен като Мъжки вокалист на годината на CMA и като Най-добър мъжки вокалист на Академията за кънтри музика.

"Defying Gravity", "Sweet Thing

Ърбан продължава поредицата си от хитове с друг албум - "Defying Gravity", който излиза през март 2009 г. и дебютира под номер 1 в Billboard 200 - първият му албум, който прави това. Водещият сингъл от албума, "Sweet Thing", веднага става номер 1 в класациите на Billboard. Вторият сингъл от албума, "Kiss a Girl", е изпълнен по време на финала на осмия сезон на певческото състезание American Idol в дует с победителя в шоуто Крис Алън.

Съдия на "American Idol"

През 2012 г. Ърбан е избран за нов съдия в 12-ия сезон на "American Idol", чиято премиера е през януари 2013 г. В дебютния си сезон Ърбан участва заедно с Ранди Джаксън, Марая Кери и Ники Минаж. Като популярен съдия, той остава в шоуто в продължение на четири сезона, до края на първоначалното му излъчване през 2016 г.

Съпруга и личен живот

През юни 2006 г. Ърбан се жени за актрисата Никол Кидман в родната им Австралия.

Непосредствено преди издаването на албума си от 2006 г. Love, Pain & the Whole Crazy Thing музикантът доброволно се регистрира в рехабилитационно заведение. "Дълбоко съжалявам за болката, която това причини на Никол и на тези, които ме обичат и подкрепят", казва Ърбан в изявление. "Човек никога не може да се откаже от грижата за възстановяването си и се страхувам, че съм го направил. Със силата и непоколебимата подкрепа, която съм благословен да имам от съпругата, семейството и приятелите си, съм решен на положителен изход."

Ърбан и Кидман се сдобиват с момиченце на 7 юли 2008 г. и го кръщават Съндей Роуз Кидман Ърбан.

"Чувстваме се много благословени и благодарни, че днес можем да споделим тази радост с всички вас."