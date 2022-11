Един от най-влиятелните хора в Индия споделя мъдростта си на български език

Всички книги на Гурудев Шри Шри Рави Шанкар са уникални и специални, изпълнени с изключително дълбока и практична мъдрост. Но ако има една книга, която се откроява от всички със своята всеобхватност и необятно знание, това е „Лични бележки за искрения търсач“. Тя също е и единствената, която лично Гурудев препоръчва да се чете ежедневно.

Гурудев не пише книги и всичките му творби са компилация от неговите беседи на различни теми. Но „Лични бележки за искрения търсач“ е различна от всички останали с това, че съдържа синтезирани знания, лично съставени от самия Шри Шри Рави Шанкар.

Всичко започва през юни 1995 г., когато Гурудев поставя началото на нова традиция. Всяка седмица в която и част на света да е, той дава кратко знание на различни теми в отговор на въпроси от последователите му, които са край него. И така в една празнична атмосфера с много смях, лекота и забава се раждат седмичните знания, които са събрани в тази книга. Впоследствие хората, които записват тези знания, започват да добавят и седмични новини, носещи аромата от събитията, случващи се около Гурудев. Тази традиция продължава повече от 7 години до септември 2002 г. и днес всички седмични знания и новини са събрани в „Лични бележки за искрения търсач“.

Тази книга е неизмеримо богатство за всеки човек, търсещ свобода, щастие, лично израстване и просветление. Тя е подходяща за всеки, независимо дали човек има опит в йога и в духовната тематика, или не.

Нека мъдрите слова в „Лични бележки за искрения търсач“ ни водят по пътя на всеобхватната любов и вечния мир, които сме!

За Шри Шри Рави Шанкар

Шри Шри Рави Шанкар е основател на международна хуманитарна и образователна неправителствена организация - фондация „Изкуството да живееш” /The Art of Living/ (1981) и Международната асоциация за човешки ценности /The International Association for Human Values – IAHV/ (1997), с дейност в над 156 страни. Той основава и Световния форум за етика в бизнеса, който редовно се събира за конференции в Европейския парламент и по света. И трите неправителствени организации имат специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC). Шри Шри Рави Шанкар неведнъж присъства и прави обръщания към Върховния съвет за световен мир, Световния икономически форум, Европейския парламент и редица други международни институции.

Считан за петия най-влиятелен човек в Индия според списание Forbes, Шри Шри Рави Шанкар чрез своите организации е извършил значителна работа за укрепване на мира в различни части на света през последните 42 години.

Като посланик на мира, Шри Шри Рави Шанкар играе ключова роля в разрешаването на конфликти и разпространява своята визия за не-насилие по цял свят. Той получава специално признание за посредничеството си и успехът на мирното споразумение между бунтовниците на ФАРК и Колумбийското правителство, като помага за прекратяването на 52-годишна гражданска война. За международната си миротворческа дейност той е отличен с голям брой награди, включително най-високи държавни отличия и почетни докторски степени, както и е номиниран многократно за Нобелова награда за мир.

В програмите на Изкуството да живееш в България са участвали над 100 000 души в над 40 български града, в това число деца, студенти, служители на фирми и държавни институции. Фондация Изкуството да живееш работи активно вече близо 15 години в затворите в България, преподавайки курсове за освобождаване от стреса както на лишени от свобода, така и на служителите.

Чрез множеството социални, доброволчески проекти и обучения, и своята мрежа от организации в над 156 държави, инициативите вдъхновени от Шри Шри Рави Шанкар са докоснали над половин милиард души. Той е разработил 50 уникални, въздействащи и трансформиращи програми, които повдигат духа и дават нужните умения, така че хората умело да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

Има пет фактора, които влияят върху ума: място, време, храна, минали впечатления и асоциации и действия.

Всяко място, на което се намираш, има различно въздействие върху ума. Дори в дома си можеш да видиш, че се чувстваш различно в различните стаи. Място, на което са се пели песни и мантри и е правена медитация, има различно влияние върху ума. Да предположим, че харесваш някое място; по-късно може да откриеш, че не ти се струва същото.

Времето също е фактор. Различните периоди от деня и годината имат различно влияние върху ума.

Различните видове храна, които приемаш, влияят на ума ти в продължение на няколко дни.

Минали впечатления – карма – имат различни въздействия върху ума. Осъзнатостта, будността, знанието и медитацията помагат да изтрият миналите впечатления.

Действията или хората и събитията, с които си свързан, също влияят върху ума ти. В определена компания умът ти се държи по един начин, а в друга умът ти се държи по друг начин.

Трябва ли да се тревожим за тях?

Гурудев: Няма нужда да ставаш параноичен за това. Просто знай тези фактори. Въпреки че тези пет фактора влияят върху живота и ума ти, знай, че Аз-ът е далеч по-могъщ. Когато израснеш в знанието, ти ще влияеш на всички тях.

Ето част от неговите беседи:

Желания и радост

Всички желания са за щастие. Това е целта на желанието, нали? Но колко често желанието ти те отвежда до целта? Когато желанието ти се изпълни, то поражда още желания.

Замислял ли си се някога каква е природата на желанието? То просто означава радост утре, а не сега, не е ли така?

Но радостта никога не е утре; тя е винаги сега.

Как би могъл да имаш желания, когато си радостен? И как би могъл да бъдеш истински радостен, когато си във хватката на желанията?

Изглежда, сякаш желанията водят към щастие, но всъщност не са в състояние да го направят. Ето защо желанието е мая – илюзия.

Как да се справиш със съмнението

Съмнението е сива зона. Сиво е нещо, което не е нито бяло, нито черно. И така, как да се справим с едно съмнение?

Приеми съмнението или като черно, или като бяло.

Виж съмнението си като бяло и няма съмнение. Виж съмнението като черно и го приеми. И в двата случая ти го приемаш и продължаваш напред.

Виж някой или като честен, или като нечестен и го приеми. Тогава умът ти утихва. Тогава не си в сивата зона на съмнението. Бъди убеден: „Той е нечестен и все пак е част от мен. Приемам го такъв, какъвто е“. Това е, край.

Съмнението е нестабилно състояние, което не е стъпило нито на този бряг, нито на другия. От това се поражда напрежение. И в единия, и в другия случай избери посока и стъпи пак здраво.

Забелязал ли си как обикновено се съмняваш само в положителните неща в живота си? В негативните неща не се съмняваш. Съмняваш се в честността на човек и вярваш в нечестността му. Когато някой ти е ядосан, не се съмняваш в неговия гняв. Но когато някой ти каже, че те обича, се промъква съмнение: наистина ли ме обича? Когато си депресиран, замислял ли си се изобщо дали си наистина депресиран? Не, приемаш депресията за факт. Обаче, когато си щастлив, се съмняваш: Наистина ли съм щастлив; това ли е наистина, което исках? Съмняваш се, че си способен, но някога съмняваш ли се, че си неспособен?

Погледни тази тенденция да се съмняваш в положителните неща в живота си.

Съмнявай се в негативното и се довери повече на позитивното. Постави съмнението, където му е мястото, и се съмнявай в съмненията.

Как да се справиш с обвиненията

Как се чувстваш, когато някой те обвинява? Наранен, нещастен, тъжен, чувстваш тежест? Когато някой те обвини, какво правиш обикновено? И ти го обвиняваш или изграждаш съпротивление в себе си. Това, на което се съпротивляваш, упорства. Дори и външно да не реагираш, може все пак вътрешно да се съпротивляваш. Външно е ОК да се съпротивляваш, но вътрешно не се съпротивлявай. Веднага ще се почувстваш по-леко.

Когато някой те обвинява, това може да е от невежество, погрешно възприятие или завист. Съществува древно вярване, че когато някой те обвинява, той отнема лошата ти карма. Ако разбереш това, вече няма да се притесняваш. Ако се съпротивляваш, когато някой те обвинява, ти не му позволяваш да отнеме негативната ти карма.

Не повтаряй негативните истории, които някой ти казва за някой друг. Не им вярвай и ги обезкуражавай. А ако някой те обвини директно, не вяр- вай в това, което казва. Просто знай, че той отнема негативната карма от теб, и го остави.

Когато обвиняваш някого, ти поемаш неговата лоша карма. Когато хвалиш някого, ти поемаш добрата му карма. Предай и добрата, и лошата карма на Божественото – и бъди свободен!

Невежият човек казва: „Не ме обвинявай“, защото това го наранява. Просветленият човек също казва: „Не ме обвинявай“. Знаеш ли защо? Защото това може да нарани теб.

Как да се справяме с грубото държание

Какво правиш, когато някой се държи много грубо с теб?

• Разстройваш се.

• Отвръщаш грубо.

• Чувстваш се разочарован.

• Бягаш и избягваш човека или ситуацията.

• Обвиняваш човека.

• Поучаваш човека.

Нито едно от тези неща няма да те направи по-силен. Тогава какви са вариантите?

Погледни нечие грубо държание в тази светлина:

Показва тяхната страст; интензивността на тяхната всеотдайност.

Показва тяхното ниво на стрес и безчувственост.

Говори за възпитанието на човека.

Показва утвърден модел на държание.

Показва липса на осъзнатост, на Знание.

Показва липса на наблюдения върху техния собствен ум и неговите усещания.

Показва ти държание, което да избягваш.

Дава ти възможност да се противопоставиш на склонността си да реагираш и да укрепиш ума си.

Може да е тест за твоето хладнокръвие.

Това е упражнение за теб да приветстваш и приемеш грубостта.

Подсилва ума ти.

Разкрива, че любовта, която си ти, е безусловна.

Следващия път, когато някой е груб с теб, просто отвърни с широка усмивка. Ако можеш да смелиш грубостта, нищо на света не може да те разклати.