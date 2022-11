Крис Евънс - най-сексапилният мъж на планетата за 2022 година

Актьорът Крис Евънс беше обявен от списание People за най-сексапилния жив мъж на планетата за 2022 г., съобщиха АП и Ройтерс, цитирани от Дарик.

Класацията беше представена в Късното шоу на Стивън Колбер и на сайта на медията.

People has named Chris Evans the Sexiest Man Alive of 2022. pic.twitter.com/8tqtvaII81