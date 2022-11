Продадоха на търг шофьорската книжка на Елизабет Втора

Рядък архив, документиращ времето на бъдещата кралица Елизабет Втора като механик през Втората световна война, беше продаден на търг на "Рийман Данси" за 6800 британски лири (над 7800 долара), съобщи Би Би Си, предаде БТА.

