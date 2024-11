Банан, залепен с тиксо на стената, беше продаден за 6,24 милиона долара

Банан, залепен на стената със сребристо тиксо - творба на италианския концептуален художник Маурицио Кателан, предизвика поредната сензация на пазара на изкуство в Ню Йорк, след като беше купен за 6,2 милиона долара, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Новият собственик на творбата, озаглавена "Комик", е американският предприемач от китайски произход Джъстин Сун - основател на платформата за криптовалути Трон (Tron).

В изявление за "Сотбис" Сун каза: "Това не е просто изкуство. То представлява културен феномен, който създава мостове между световете на изкуството, меметата и криптовалутната общност".

Тридесетгодишният Джъстин Сун обеща да изяде банана в уникално художествено преживяване и да почете мястото му както в историята на изкуството, така и в популярната култура.

През 2021 г. името на предприемача нашумя, след като придоби скулптурата "Носът" на Алберто Джакомети за 78,4 милиона долара.



Бананът се очертаваше като една от звездите на есенните търгове в Ню Йорк.

Творбата на провокативния художник Маурицио Кателан, която съществува в три екземпляра, поставя под въпрос понятието за изкуство и неговата стойност. За нея се говори много още от първото ѝ излагане през 2019 г. в Маями, където друг художник я изяде, за да "изобличи" цената ѝ, която по това време беше 120 000 долара. Друг екземпляр е дарен на музея "Гугенхайм" в Ню Йорк.

