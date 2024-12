Рядка древноримска златна монета бе продадена на търг за 1,98 млн. евро (СНИМКА)

Рядка древноримска златна монета с лика на Брут, един от убийците на Юлий Цезар, бе продадена на търг в понеделник в Женева за 1,98 млн. евро, предаде АФП.

В цената е включена и комисионата. Купувачът е „европейски колекционер“, се казва в съобщение за пресата на нумизматична къща Numismatica Genevensis, която организира търга.

Цената надхвърли първоначалната оценка от 800 000 евро. Наддаването се проведе между осем онлайн участници, уточнява нумизматична къща, пише още БТА.

Тази монета е „късче история“ е свързана с последните етапи на Римската република, обясни преди няколко дни пред АФП Франк Балдачи, директор на нумизматична къща Numismatica Genevensis.

