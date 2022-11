Телескопът "Хъбъл" показа детайли от експлозията на гигантска звезда

Телескопът "Хъбъл" показа в детайли експлозия на гигантска звезда, предаде Ройтерс.

Преди около 11,5 милиарда години далечна звезда, приблизително 530 пъти по-голяма от Слънцето, умира в мощна експлозия и се образува свръхнова. Това е документирано в подробности от телескопа, пише БТА.

Изследователи съобщиха, че телескопът "Хъбъл" на НАСА е успял да заснеме три отделни изображения, обхващащи период от осем дни. Те започват само часове след експлозията - още по-забележително постижение, като се има предвид колко отдавна и далеч се е случило това.

Изображенията са открити при преглед на архиви от 2010 г. от наблюденията на "Хъбъл", казва астрономът Вънлей Чън от университета на Минесота, водещ автор на изследването. То е публикувано в списание "Нейчър".

Изображенията за първи път показват охлаждане на свръхнова бързо след първоначалната експлозия и дават задълбочен поглед върху нея в толкова ранен етап от историята на Вселената, когато тя е била по-малко от една пета от настоящата си възраст.

