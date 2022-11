Звезда от "Игра на тронове" ще играе известната крадла "Кръстницата"

Звездата от "Игра на тронове" Софи Търнър ще изиграе главната роля в нова 6-серийна драма на ITV, съобщава „Deadline“.

Известна най-вече с ролята на Санса Старк във фентъзи епичния сериал "Игра на тронове", сега актрисата ще участва в криминалния сериал "Джоан", написан от Анна Саймън. В сериала Търнър ще се завърне в Лондон, за да снима поредицата, тъй като в момента живее в САЩ със съпруга си Джо Джонас и двете им деца, пише БГНЕС.

Действието в "Джоан" се развива в Лондон през 80-те години на миналия век и проследява Търнър в ролята на престъпничката Джоан Ханингтън и подземните подвизи, които ѝ спечелват прякора "Кръстницата". Саймън пише сценария, вдъхновена от мемоарите на Ханингтън "Аз съм това, което съм: истинската история на най-известната британска крадла на бижута", издадени през 2002 г.

"Толкова съм развълнувана да пренеса на екран завладяващата житейска история на Ханингтън в „Джоан", казва номинираната за награда "Еми" Софи Търнър за участието си в биографичния филм за крадлата на диаманти.

