Овчарско куче влезе в жестока битка, след като глутница нападна стадото му

Овчарско куче от Джорджия се възстановява от тежки наранявания, след като глутница койоти нападна стадото му. Смелото куче, наречено Каспър, успява да убие 8 койота, за да защити поверените му овце.



Каспър - питомец във фермата на Джон Вирвилер в Джорджия се пребори с повече от половин дузина койоти в битка, продължила над половин час, съобщи WAGA-TV, цитирана от БЛИЦ.

❤️ Casper is a guardian 😇 angel dog! Brave Georgia sheepdog recovering after killing eight coyotes https://t.co/JTUzKHkzfL via @MailOnline

Собственикът на смелото куче разкри, че Каспър е изчезнал за два дни след жестоката битка.

„Знаехме, че е наранен, защото открихме части от опашката му и кръв, така че бяхме притеснени“, каза Джон Вирвилер. В крайна сметка Каспър се завръща ранен във фермата стопанина си.

„Каспър ме гледаше и сякаш казваше: „Шефе, спри да гледаш колко зле изглеждам и просто се погрижи за мен“, каза Вирвилер, добавяйки, че тялото на кучето изглеждало така, сякаш койотите са съдрали кожата му.

LifeLine Animal Project - организация с мисия да прекрати евтаназията на здрави животни, се намесва, за да помогне за набирането на средства, които да покрият болничните разходи на Каспър. По сметката на Каспър вече са постъпили над 15 000 долара, които са предостатъчни за неговото лечение, така ще бъдат преразпределени за други пострадали животни.

The team at LifeLine Animal Project has been helping the dog, Casper, rehab following the incident which happened about a month ago. https://t.co/px0ClhNQPL