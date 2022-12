Предсказанията на Ванга за 2023 година

Въпреки че са изминали 24 години от смъртта на „петричката врачка“ Баба Ванга, хората все още продължават да следват предсказанията на българския оракул.

За нея се твърди, че е предрекла терористичните атаки от 11 септември, избирането на Обама за президент, гласуването за Брекзит и дори пандемията от коронавирус. Ванга стана известна със своето предсказание и когато руската подводница "Курск" потъна през 2000 г.

Сега турският вестник „Хюриет“ публикува 3 предсказания на Баба Ванга, известна като „Нострадамус на Балканите“, за 2023 г., пише БГНЕС.

